Россия направила в МИД Украины ноту протеста из-за планов уничтожить мемориал во Львове

Россия направила ноту протеста МИД Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское Министерство иностранных дел сообщила, что Россия направила ноту протеста в МИД Украины из-за планов властей Львова по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле".

Киев призвали соблюдать международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

- Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В апреле 2021 года пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что в городе стартовал демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Также было принято решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города. В 2018 году горсовет признал Монумент славы аварийным и принял решение его демонтировать.