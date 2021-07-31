Почти миллион жителей страны проголосовал в опросе по Народной программе «Единой России»

В России готовятся к выборам в Государственную Думу Фото: Иван МАКЕЕВ

Около миллиона россиян за две недели приняли участие в опросе по предложениям в Народную программу «Единой России», с которой партия выходит на выборы в Госдуму. Больше всего предложений поступает в разделы, касающиеся благосостояния жителей страны, здравоохранения, доступного жилья. Кроме того, в программу войдут инициативы по образованию, развитию экономики, поддержке аграрного сектора, сохранению исторического наследия и культуры, защите экологии.

Голосование стартовало 17 июля на специальном интернеты-портале по сбору предложений от жителей регионов.

– Наиболее активно в формировании народной программы "Единой России" участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края, в десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области, - сообщили 31 июля единороссы на официальном сайте партии.

Среди предложений по повышению благосостояния чаще всего звучат вопросы индексации пенсий и социальных выплат, расширение мер поддержки многодетным семьям, совершенствование программы материнского капитала. Люди вступают за бесплатное обеспечение пенсионеров лекарствами и мобильной связью, за увеличение размера пенсий и пособий.

В сфере здравоохранения россияне голосуют за модернизацию больниц и поликлиник, расширение программ ранней диагностики и доступность медицинской помощи на селе. Людей волнует нехватка квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, обеспечение больниц бесплатными лекарствами. Голосующие предлагают увеличить зарплаты медицинских работников, прежде всего в сельской местности, и снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров.

Еще одна проблема, волнующая россиян, - доступное жилье. Решить ее поможет расширение программы льготной ипотеки. В числе других предложений - обеспечение малоимущих и многодетных социальным жильем от государства, контроль за качеством работы застройщиков и управляющих компаний, ускорение расселения аварийного и ветхого жилья.

Кроме того, предложения для Народной программы партии поступают и от экспертного сообщества. На площадке «Единой России» прошли четыре стратегические сессии, посвящённые поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения.

– Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач, – рассказал заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. – Аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы "Единой России" и будут приняты на съезде партии.

Окончательный вариант программы, с которой партия пойдет в сентябре на думские выборы, будет утверждён на втором этапе предвыборного съезда «Единой России» во второй половине августа.

Напомним, внести свои предложения в программу можно на интернет-портале NP.ER.RU, проголосовав по одному из разделов, касающихся всех сфер жизни страны, либо написав собственные инициативы в специальной форме на сайте. Кроме того, подать предложения можно и лично, заполнив анкету в общественных приемных региональных отделений «Единой России».