Праценко назвал признаки «длинного» коронавируса

Проценко назвал признаки «длинного» коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Праценко рассказал журналистам, что при длительном коронавирусе пациенты в течение двух месяцев и более не могут вернуться к привычному образу жизни.

"Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема. Это тот медико-социальный вопрос, который еще глобально возникнет в популяции. <…> Это все последствия тяжелого течения COVID", — сказал врач РБК.

Он рассказал, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения коронавирусной инфекции и скоро представят материалы по этой теме.

Денис Праценко считает, что основная задача медиков - не допустить тяжелого течения ковида у пациентов. Он назвал вакцинацию единственным способом предотвратить пандемию.