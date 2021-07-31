Причиной крушения Су-35 в Охотском море стал отказ двигателя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названа причина крушения российского истребителя Су-35 в Охотском море. По данным Восточного военного округа у самолета отказал двигатель.

«31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — сообщили в Министерстве обороны РФ. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.

Ранее портал kp.ru сообщал, что Су-35 разбился в Комсомольске-на-Амуре. Самолет вылетел из аэропорта «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре. Су-35 упал в 50 километрах от посёлка Смирных. Пилот успел катапультироваться через четыре минуты после взлета. О пострадавших данных нет. Крушение произошло в пятидесяти километрах от поселка Смирных.