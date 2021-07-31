Бывший секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского

Вся Украина обсуждает драку экс-секретаря СНБО Украины Александра Данилюка (слева) с советником главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофеем Миловановым. Фото: Youtube

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк устроил драку с советником главы офиса президента Владимира Зеленского Тимофеем Миловановым.

Конфликт произошёл на праздновании дня рождения Данилюка. После словесной перепалки Данилюк потребовал от Милованова покинуть праздник. Тот, в свою очередь, напомнил экс-секретарю СНБО, как он "работал во времена Януковича", после чего получил удар в глаз со словами "Я с первых дней был на Майдане". Об этом сообщает "Украинская правда".

"Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, правда в том, что Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы уже давно сел в тюрьму", — написал Милованов в Facebook.

В свою очередь издание "Страна" сообщает, что причиной конфликта стал спор на тему недопуска Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности. Милованов отметил, что пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.