Умер Борис Емельянов, автор песни «Носики-курносики». Фото:Youtube.

Умер Борис Емельнов. Советский и российский композитор скончался в возрасте 80 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на дочь музыканта Наталью.

Уточняется, что он скончался от последствий коронавирусной инфекции 27 июля.

Прощание с автором и композитором состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года в Хабаровском крае. Автор одной из самых популярных детских песен окончил Карагандинское музыкальное училище после чего переехал в город Новокузнецк. Там он писал песни для местных исполнителей. Особую известность Борису Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978 году. Ее исполнила советская и российская певица, народная артистка РСФСР Валентины Толкуновой.