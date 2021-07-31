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Экономика31 июля 2021 22:40

Названы семь регионов России, где в 2021-м году не продали ни одной квартиры в новостройке

Отсутствие продаж на первичном рынке жилья специалисты объясняют практическим отсутствием рынка долевого строительства
Анастасия РЫШКОВА
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Отсутствие продаж на первичном рынке жилья специалисты объясняют практическим отсутствием рынка долевого строительства.

Отсутствие продаж на первичном рынке жилья специалисты объясняют практическим отсутствием рынка долевого строительства.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно данным Росреестра, за последние шесть месяцев в семи российских регионах не продано ни одной новостройки.

Список состоит из Камчатки, Чукотки, Еврейской автономной области(ЕАО), Республики Тыва, Мурманской, Магаданской областей и Карачаево-Черкесии, сообщает РБК.

С 1 июля 2019 года в России застройщики жилых домов перешли на эскроу-счета, на которых хранятся деньги дольщиков до окончания работ, а строительство ведется на кредитные средства.

Отсутствие продаж на первичном рынке жилья специалисты объясняют практическим отсутствием рынка долевого строительства.

Ситуация начала меняться только сейчас. В Магаданской области строится дом на 64 квартиры, в Карачаево-Черкесии две многоэтажки, общая площадь которых составит семь тысяч квадратных метров, в Туве и Мурманской области строятся дома площадью в шесть тысяч и 900 квадратных метров. Но реализация объектов ведется без средств дольщиков.

По словам коммерческого директора группы "Страна Девелопмент" Александра Гуторова объекты могут строиться без дольщиков, если это городской заказ.

Гендиректор "ПИК-Франшизы" Егор Карченков также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что причина остановки продаж может крыться в оттоке экономически активного населения. По другой версии - это высокая себестоимость жилья, которая приближается к розничным показателям.