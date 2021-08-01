Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 1 августа 2021 года

Певица МакSим.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Уже больше месяца певица МакSим пребывает в коме. Шоумен Алексей Остудин жестко осудил помощников артистки. По его словам, пиарщики и менеджеры тяжелобольных звезд не должны врать и говорить о прекрасном самочувствии артистов, когда они при смерти. По его мнению, представители звезд должны стать официальным источником новостей, а не реагировать на слухи и оправдываться.
При этом Остудин призывает не молчать, поскольку всегда найдутся желающие попиариться на известном имени.
Напомним, 38-летняя артистка МакSим попала в больницу в прошлом месяце. Незадолго до госпитализации она почувствовала недомогание. Врачи диагностировали пневмонию, однако тесты не подтвердили коронавирус. Началось поражение легких. В связи с тяжелым состоянием артистку ввели в кому, а затем подключили к ИВЛ. Но несмотря на отсутствие коронавируса, звезда находится в "красной зоне", ее нельзя посещать кому-либо кроме врачей.
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