Лукашенко выдал внучку замуж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравляет свою внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Фото: Telegram «Пул первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 31 июля, выдал замуж свою старшую внучку Викторию, студентку факультета международных отношений Белорусского Государственного Университета (БГУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», он также опубликовал снимок белорусского лидера с молодоженами.

«Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: «Вы пишете вашу историю…» Красиво, душевно, в кругу родных и самых близких», - говорится в подписи к фотографии.

Отмечается, что свадьбу отпраздновали довольно скромно: на торжество в ресторане пригласили около 70 гостей.

Как писал сайт kp.by, Виктория – старшая дочь старшего сына президента Беларуси Виктора Лукашенко, который сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет. У него с супругой Лилией четверо детей: две дочери Виктория и Валерия, два сына Александр и Ярослав.

Всего же у Лукашенко-старшего трое сыновей и семеро внуков. У среднего сына белорусского президента Дмитрия Лукашенко и его супруги Анны подрастают три дочери: Дарья, Анастасия и Александра, а младший Николай еще учится в школе, закончил девятый класс.