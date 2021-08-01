Умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ. Фото: факультет журналистики МГУ

Умер Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Заслуженного журналиста России не стало на 92-м году жизни. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в социальной сети Facebook.

- До свидания, Ясен Николаевич, - написал он. Причина смерти легенды российской журналистки пока что не уточняется.

Ясен Николаевич Засурский в 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков, после пришел на работу в МГУ. Во время аспирантуры филолог получил ученое звание профессора, стал доктором филологических наук. После окончания аспирантуры работал научным редактором издательства «Иностранная литература». С 1953 года - на факультете журналистики МГУ, начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 2007 году Ясен Засурский занимает почетную должность президента факультета журналистики.

Ясен Засурский был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Фото: Официальная страница факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в соцсети "ВКонтакте"

Ясен Засурский был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ, а также председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. За свою карьеру удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ.

В 2003 году Ясен Засурский получил звание заслуженного профессора МГУ, а в 2018 – заслуженного журналиста России. Также имеет почетное звание «Легенда российской журналистики».