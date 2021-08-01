Временному поверенному в делах РФ в Азербайджане вручили ноту из-за высказываний Жириновского Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство иностранных дел Азербайджана пригласило временного поверенного в делах посольства России в Баку и вручило ему ному из-за высказываний лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о стране. Об этом в воскресенье, 1 августа, говорится в сообщении на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

- Сегодня временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане был приглашен в министерство иностранных дел. Во время встречи ему выразили серьезную озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата российской Государственной думы Владимира Жириновского. Речь идет о высказываниях политика 30 июля, - говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана считают, что «поведение человека, представленного в Госдуме России, неэтично и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами». Представители азербайджанского ведомства заявили также, что считают недопустимым «безответственные и провокационные заявления, которые направлены на нанесение ущерба отношениям между странами».