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Здоровье1 августа 2021 15:34

Собянин: Штамм «Дельта» вызвал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве в начале лета

За месяц доля заразившихся индийским вариантом COVID-19 выросла с 2-3% до 80%, сообщил глава столицы
Абдулла ШАКИРОВ
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Штамм «Дельта» вызвал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве в начале лета, заявил Собянин

Штамм «Дельта» вызвал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве в начале лета, заявил Собянин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индийский штамм коронавируса «Дельта» стал причиной стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Москве в начале лета этого года, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы знали, что существует новый штамм «Дельта». Но весной мало где в мире массово болели «Дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде...Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот, заболеваемость потихоньку растет, и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «Дельта» подскочила с 2-3 до 80%», – сообщил он в интервью РБК.

По словам Собянина, на тот момент в Москве было немало вакцинированных и огромное количество переболевших коронавирусом, что давало надежды на снижение заболеваемости. Тем не менее доля новых заражений продолжала расти.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Москвы отменили обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, которые были введены для сдерживания распространения инфекции. Кроме того, в пятницу, 30 июля, Собянин отменил обязательное ношение перчаток.