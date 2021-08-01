Путин поприветствовал участников соревнований по триатлону серии Ironman Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и организаторам соревнований по триатлону серии Ironman, проходящих в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что нынешние состязания станут значимым и по-настоящему большим событием, будут способствовать росту популярности триатлона в России. Желаю участникам успехов и удачи, а зрителям – позитивных и незабываемых впечатлений», – говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия активно развивает спорт высших достижений и массовую физкультуру, а также участвует в международных проектах по популяризации здорового образа жизни. Как напомнил президент, соревнования серии Ironman впервые проводятся в России. «Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым», – отметил он.

Серия международных соревнований по триатлону Ironman проводится Всемирной корпорацией триатлона. В России турнир проводится первый раз. Соревнования должны были состояться в Санкти-Петербурге в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса их перенесли на 2021. Поскольку в городе действуют ковидные ограничения, зрителям вход на площадки соревнований запрещен.

Сайт kp.ru писал о 69-летней жительнице Новосибирска, которая является самой титулованной возрастной триатлеткой России и восьмикратной победительницей соревнований серии Ironman.