Посетителей московского ТЦ эвакуировали из-за возгорания в ресторане Фото: Кирилл ЧАЩИН

Из торгового центра «Калита» в Москве эвакуировали посетителей после того, как в ресторане Burger Club загорелась плита.

Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах виден пожарный автомоьиль, эвакуированные посетители ожидают рядом с торговым центром.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 30 июля, Вв Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров.

В этот же день 135 человек эвакуировали из-за пожара в тульском торговом центре «Гостиный двор». Там сработала автоматическая пожарная сигнализация, на место происшествия выехали восемь пожарных расчетов. Как оказалось, причиной ЧП послужило короткое замыкание в одном из бутиков, которое удалось ликвидировать с помощью огнетушителя.

Ранее в Кирове торговый центр эвакуировали из-за подозрительного предмета, оказавшегося бесхозным пакетом.