Синоптик пообещал москвичам «хлябистый» август Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Москве в последний месяц лета ожидается дождливой и «хлябистой», в Центральной России в августе может выпасть на 40-60% больше осадков, чем обычно, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Среднемесячная температура августа вряд ли превысит норму более чем на 0,3-0,8 градуса. При этом в первые десять дней месяца воздух может прогреваться до 30+ градусов. К концу августа начнется «поворот к осени»: дневные температуры установятся на отметке 18-23 градуса, ночные – 8-13 градусов, сообщил синоптик РИА Новости.

«Заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг. По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени – среднесуточная температура воздуха становится ниже 15 градусов», – рассказал он.

По словам Тишковца, в июле в Москве температура превысила норму на 2,5 градуса, но осадки выпали лишь в объеме 35% от положенного.

Сайт kp.ru писал, почему в июле погода в Москве стала как в тропиках.