На Строгинском мосту в Москве с рельс сошли два трамвайных вагона Фото: Александр БОЙКО

Два трамвайных вагона сошли с рельс на Строгинском мосту через Москву-реку.

Трамвай №15 направлялся в сторону станции «Сокол». Во время движения на мосту деформировались рельсы, в результате чего с них сошли два вагона по 40 тонн. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Краснопресненского трамвайного депо и сотрудники ГИБДД.

В результате инцидента никто не пострадал. Вероятнее всего, с понедельника, 2 августа, трамваи по Строгинскому мосту ходить не будут. В связи с инцидентом транспортные власти столицы ввели дополнительные автобусные маршруты. Стоит отметить, что деформировавшиеся трамвайные пути были установлены только в прошлом году. Это уже не первая подобная авария на мосту: сразу после его ремонта с рельс сошел трамвай, в результате чего одна из рельс разрезала пол вагона.

Как писал сайт kp.,ru, в конце июля 2021 в Курске трамвай сошел с рельс и сбил пешехода.