Мэр Москвы: «Главное в поддержке бизнеса — не раздать деньги, а дать возможность работать»

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что самая главная поддержка для столичного бизнеса – это возможность работать. По его словам, если не вводить в городе новых ограничений из-за коронавируса, общепит может выйти на докризисный уровень 2019 года.

«Самое главное в поддержке бизнеса — не раздать деньги, а дать возможность работать. Поэтому, как только ситуация позволила, мы отменили QR-коды. И сейчас бизнес наверстывает упущенное. Не полностью, но в значительной степени. Я думаю, если не вводить больше никаких ограничений, по итогам года общепит выйдет на уровень 2019 года», - сказал он в интервью РБК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, столичный градоначальник рассказал журналистам, что пандемия коронавируса уже обошлась Москве в сумму, превышающую 600 миллиардов рублей. Только на поддержку граждан и бизнеса, в том числе и на прямые выплаты, было потрачено около 100 миллиардов. При этом Сергей Собянин заверил, что если ситуация того потребует, меры поддержки продлят или введут новые.