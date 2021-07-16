Отмена QR-кодов в Москве с 19 июля 2021: какие правила еще будут действовать, как сходить в ресторан и кафе

В Москве отменяют обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве отменят с 19 июля 2021. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

- С 19 июля мы отменяем QR-коды в общепите. Это важное решение, у меня было много решений от бизнеса, общественных организаций. Хотел бы поблагодарить московский бизнес за работу. Тем не менее, мы должны понимать, что находимся в зоне риска, эпидемии, должны выполнять все требования, - сообщил Сергей Собянин.

Несмотря на это, в Москве ситуация с пандемией продолжает оставаться сложной. Хотя и основные показатели улучшаются четвертую неделю. Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать санитарные нормы.

В московских больницах более 6000 коек переведут в обычный режим работы. Результаты по вакцинации тоже стремительно идут вверх - количество сделавших прививку увеличивается.

- Более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц, - сказал Сергей Собянин.

В указе мэра Москвы установлено, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве с 19 июля сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов, при этом отменяется обязанность организаций обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов.

- Организациям и индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов, - значится в указе.

Теперь москвичи смогут посетить фудкорты и рестораны в любое время, в том числе в период с 23.00 до 6.00. Важно, что при условии соблюдения санитарных норм.

Посещение сезонных летних кафе можно также без предъявления QR-кода. Возобновляется возможность посещения детских игровых комнат.

Москвичи смогут посещать зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Теперь не применяется ограничение по количеству одновременно присутствующих посетителей при проведении мероприятий в музеях, выставочных залах, библиотеках, на лекциях и тренингах, мастер-классах, игровых мероприятиях, рекламных мероприятиях и в детских игровых комнатах.

В столице сохраняются ограничения по посещению общественных мест и передвижение в транспорте - только в масках и перчатках.