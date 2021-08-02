Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в центре Европейской России 2 августа 2021

Понедельник станет самым жарким днем недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Понедельник, 2 августа, станет самым жарким днем этой недели в центре Европейской России: по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет примерно на пять градусов, однако потом аномальная жара сменится просто комфортной теплой погодой. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что столбики термометров на окнах жителей Москвы и Подмосковья в понедельник поднимутся до +29 – +31°C, зато со вторника до четверга включительно будет от +21°C до 26 градусов тепла.

«На следующей неделе начнется изменение температурного режима, в понедельник температура будет уже очень высокая – 27-29 градусов, по области – до 31 градуса, это примерно на пять градусов выше нормы», - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Гидрометцентра говорил, что в этом году россиян ожидает очень теплый август, а в некоторых регионах страны будет мало дождей.