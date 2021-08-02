Трамп намерен представить новые доказательства мошенничества на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп до сих пор не может смириться со своим поражением на прошлогодних президентских выборах. В воскресенье, 1 августа, экс-глава Белого дома пообещал представить общественности новые доказательства многочисленных нарушений, допущенных демократами во время голосования минувшей осенью.

«Есть значительные и безусловные доказательства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности и значительно больше появится в ближайшем будущем», - заявил лидер республиканцев.

По словам Трампа, ведущие американские СМИ «делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило» в ноябре прошлого года. Он также призвал законодателей США изменить порядок голосования, чтобы в будущем не допустить подобных махинаций на выборах, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по сведениям репортера New York Times Мэгги Хаберман, Дональд Трамп обещал, что уже к августу вернется в Белый дом на правах действующего президента.