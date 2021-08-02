GIE: «Газпром» 31 июля сократил закачку газа в хранилища Европы

С 31 июля «Газпром» снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы Фото: REUTERS

В конце прошлой недели, 31 июля, российский холдинг «Газпром» сократил закачку газа в самые крупные подземные хранилища Европы – такие как Хайдах в Австрии, Реден в Германии и Бергермеер в Нидерландах.

Об этом свидетельствуют данные немецкого портала Gas Infrastructure Europe (GIE). Обычно в выходные закачка в хранилища возрастает, поскольку высвобождается дополнительный объем «голубого топлива» из-за того, что на него снижается спрос промышленных предприятий.

Кроме того, по информации германского транзитного оператора Gascade, в субботу уменьшились поставки гага европейским потребителям по трубопроводу «Ямал – Европа», который проходит через территорию Белоруссии и Польши в ФРГ. С 84 миллионов кубометров газа в сутки за последние два дня они сократились до 50–60.

Сейчас, послед холодной зимы, европейские хранилища опустошены повсеместно, однако «Газпрому» в первую очередь необходимо закачать свыше 60 миллиардов кубометров газа в российские ПХГ. Разумеется, для холдинга эта задача является приоритетной, передает Интерфакс.