В полиции сообщили, что Тимановской нет в аэропорту Ханэда

Кристину Тимановскую хотят выслать из Японии обратно в Минск Фото: REUTERS

Депутат японского парламента Тайга Исикава специально приехал в токийский аэропорт Ханэда, чтобы добиваться встречи с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая должна быть там в полицейском участке. Однако найти спортсменку у него не получилось: правоохранители заявили, что девушки в аэропорту нет.

«Заместитель отделения полиции в аэропорту Ханэда заверил меня, что ее здесь нет. Однако полиция не сказала, была ли она здесь и когда покинула участок», - рассказал японский парламентарий журналистам.

При этом Тайга Исикава подчеркнул, что «не верит этой информации», поэтому не может гарантировать, что спортсменки из Белоруссии действительно нет в токийской воздушной гавани.

«Я намерен добиваться встречи с ней. Я буду требовать, чтобы ее не передавали белорусской стороне», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru/sports, на Олимпиаде в Токио разгорается грандиозный скандал, в центре которого оказалась спортсменка из Беларуси. Представители национальной сборной республики отозвали заявку легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров, заявив, что это вызвано «эмоционально-психологическим состоянием» девушки.

Кристину Тимановскую хотят выслать из Японии обратно в Минск и уже купили ей билет на самолет. Спортсменка обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее сообщалось, что она уже несколько часов находится в отделении полиции в аэропорту.