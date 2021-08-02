В Якутии за сутки ликвидировали 15 природных пожаров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За минувшие сутки на территории Якутии удалось потушить полтора десятка лесных пожаров общей площадью более 61 тысячи гектаров. Об этом в ночь на понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«За сутки ликвидировано 15 (природных пожаров – прим. ред.) на общей площади свыше 61 тысячи гектаров. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 140 очагов пожаров», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что охваченные пламенем леса в общей сложности тушили 2118 человек, было задействовано 278 единиц техники.

Напомним, лесные пожары в Якутии полыхают с начала лета. Ранее сообщалось, что к борьбе с огнем начали привлекать самолет-зондировщик АН-26, способный вызывать искусственные дожди.

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