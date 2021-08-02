Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за жары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гидрометцентре объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности в понедельник, 2 августа, из-за жары. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - сказано в сообщении.

Предупреждение о сильном повышении температуры действует с 11.00 до 18.00 понедельника. Кроме того, с 9.00 до 21.00 действует предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду и грозе.

В Подмосковье также действует предупреждение о ветре и грозе до 15.00 понедельника.

Ранее kp.ru сообщал о том, что в Москве ожидается сильная жара с грозами. Температура поднимется до 31 градуса, сообщают синоптики. Чуть прохладнее станет 3 августа, температура опустится до +26 градусов, возможен небольшой дождь.