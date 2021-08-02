Россиянин без вести пропал в Стамбуле пять дней назад Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция разыскивает 20-летнего российского гражданина, который без вести пропал в Стамбуле пять дней назад. Об этом сообщил владелец отеля Метин Джошкун.

В минувшую субботу, 28 июля, турецкие СМИ сообщили об исчезновении Макара Рагина, который приехал в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Отмечалось, что вещи и документы россиянина остались в отеле.

Как сообщил Джошкун, после того, как молодой человек не вернулся в отель, его родители «забили тревогу», и приняли решение приехать в Стамбул.

«Остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что очень расстроен случившимся и очень надеюсь, что парень найдется», - приводит РИА Новости слова владельца отеля.

Джошкун сообщил, что правоохранителям передали данные о пребывании российского гражданина в отеле, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Родители пропавшего российского гражданина в ближайшее время вместе с сотрудниками правоохранительных органов собираются направиться в город Силиври, где расположен миграционный центр. Как заявил владелец отеля, возможно, там удастся обнаружить «какие-то следы».

В Генконсульстве РФ сообщили, что российские дипломаты направили обращение в турецкие правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске пропавшего в Стамбуле россиянина.