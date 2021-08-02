В России 2 августа 2021 выявлено 23 508 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 2 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как отмечается, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 3 330. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 914. Тройку замыкает Московская область с 1 596 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в 84 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 9,3 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 785 летальных исходов, а полностью выздоровели 14 893 человека.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 1 августа, общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 312 185 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 160 137 заболевших, а полностью выздоровели 5 640 783 пациента.