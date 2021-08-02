Bloomberg: США находятся на пороге дефолта

Bloomberg: США находятся на пороге чрезвычайного решения по госдолгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга, предельное значение которого снова начало действовать, что в свою очередь может привести к дефолту.

Как передает Bloomberg, к концу июня текущего года совокупная задолженность достигла почти 28,5 трлн долларов, что состоит из 22 трлн долларов плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Отмечается, что если Конгресс США не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Министерству финансов страны придётся идти на чрезвычайные меры. При достижении предел в октябре или ноябре текущего года Штаты окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по государственным бумагам.

Минфин США без соглашения сможет распоряжаться только денежными остатками на счетах государства (примерно 450 млрд долларов) и поступлениями в бюджет государства после планируемых расходов.

В США уже приостановлен выпуск ряда государственных облигаций, а также начато использование специальных долговых инструментов, которые не учитываются при расчёте долгового лимита.

Американские власти сталкиваются с такими проблемами начиная с 1980-х годов. Иногда даже приходилось приостанавливать работу до достижения соглашения между Демократической и Республиканской партиями. За последние десять лет подобное происходило уже три раза.