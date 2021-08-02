Нарышкин: группа Bellingcat создана для давления на разные страны и отдельных лиц

Сергей Нарышкин Фото: Александр Жданов

Группа Bellingcat создана для давления на разные страны и отдельных лиц. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, указав на то, что в этой группе есть бывшие сотрудники западных спецслужб.

По его словам, признанные в России сми-иноагентами «Проект» и insider связаны в одну сеть с Bellingcat.

«Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим», - заявил глава СВР в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Как заявил Нарышкин, Bellingcat необходима для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. Он отмтеил, что Службы внешней разведки есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований.

* СМИ, признанные иноагентами в России