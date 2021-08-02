Глава Приамурья Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай

Василий Орлов проверил ход работ на разрушенных подъездах к мосту через ручей Кулустай. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области из-за сильных дождей пострадали дороги в пяти районах области - в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском и Шимановском. К вечеру 2 августа дорожники обещают восстановить мост через реку Кулустай, расположенный на 135-м километре автотрассы Благовещенск – Гомелевка. Проверить, как продвигаются восстановительные работы, в район приехал губернатор региона Василий Орлов.

По словам главы Бурейского района Андрея Литвинова, такой мощный поток воды в этих местах - аномальное явление. По имеющимся данным, прорванных дамб на территории Бурейского района нет. Сразу после аварии разрушенный участок дороги был оперативно перекрыт, что позволило избежать жертв. Специалисты Амурупрадора оценили состояние моста через реку Кулустай, а также моста на подъезде к поселку Талакан (его уже починили, движение по нему возобновлено), и приступили к составлению сметы на восстановительные работы. Дороги укрепляют скальным грунтом, на ремонтных работах задействованы 11 единиц техники.

- После открытия проезда нужно ограничить движение автомобилей по массе, для соблюдения порядка на данном участке стоит привлечь сотрудников полиции, - распорядился Василий Орлов.

Глава региона обсудил со специалистами необходимость постройки здесь гидротехнического сооружения, способного пропускать большие потоки воды. Вопрос целесообразности установки нового объекта изучат проектировщики.

Восстановительные работы ведутся на дорогах и в других районах, пострадавших от стихии в ночь на 1 августа. На трассах дежурят патрульные автомобили «Амурупрадора». В Завитинском районе вода перелилась через проезжую часть на трассе Завитинск – Верхнеильиновка, проехать по затопленному участку на обычном автотранспорте пока невозможно. А в Шимановском районе нет подъезда к селу Ушаково.