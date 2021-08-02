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Наука2 августа 2021 13:52

Рогозин предложил создать отдельный модуль для туристов на новой МКС

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры
Анастасия РЫШКОВА
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Рогозин предложил создать отдельный модуль на новой МКС для туристов.

Рогозин предложил создать отдельный модуль на новой МКС для туристов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами.

"Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения", - сказал Рогозин, комментирую заседание Научно-технического совета Роскосмоса.

Роскосмоса не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры. "Это больше дело частных компаний", - считает он.

Рогозин отметил, что Роскосмос будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы.

Ранее kp.ru сообщал, что Роскосмос отправит в 2021 году космических туристов на МКС. В июне в Центре подготовки космонавтов начали подготовку к полёту японского миллиардера Юсаку Маэдзава и его помощника Йозо Хирано. Они отправятся на МКС уже в декабре этого года, и проведут на орбитальной станции 12 дней.