Высокобалльники ЕГЭ получат бесплатный доступ к Яндекс Плюс Фото: Анастасия Осипова

Выпускники текущего года, набравшие больше 80 баллов на ЕГЭ по любому школьному предмету, смогут получить бесплатный доступ к тысячам фильмов и сериалов, а также к музыке и подкастам Яндекса Плюс, который запускает программу «Пятерка с Плюсом».

Согласно представленной программе, выпускники российских школ, которые закончили обучение в этом году с отличными результатами, смогут получить годовую подписку Яндекс Плюс.

Руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак отметил, что 11 класс является стрессовым периодом, когда необходимо готовиться к экзаменам. «Бессонные ночи, занятия с репетиторами, переживания, связанные с поступлением в университет. Мы хотим поддержать ребят, которые много сил вложили в учёбу и показали отличные результаты в этом году. И подарить им возможность отдохнуть вместе с Яндекс Плюсом», - заявил он.

Гевак уточнил, что получившим доступ к Яндекс Плюс будут доступны просмотры фильмов и сериалов на КиноПоиск HD, музыка и подкасты на Яндекс.Музыке, «Набраться сил и новых впечатлений перед началом нового этапа в жизни» - добавил руководитель Яндекс Плюса.

Для получения доступа к Яндекс Плюс выпускникам необходимо до 1 сентября ввести свои данные на странице проекта «Пятерка с плюсом». Команда Яндекса проверит всю информацию в официальных источниках, после чего вышлет на почту выпускникам письмо об активации Яндекс Плюса на их аккаунте.