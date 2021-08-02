Премьер Греции призвал граждан экономить свет из-за рекордной жары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Греции Кириакос Мицотакис призвал жителей страны экономить свет из-за жары, ставшей рекордной с 1987 года.

«Мы столкнулись с сильнейшей волной жары с 1987 года. Как видите, это привело к значительной нагрузке на [энергетическую] систему, поскольку спрос резко вырос», - заявил глава греческого правительства, отметив, что все, «что можно было сделать для обеспечения электроснабжения страны, сделано».

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас призвал граждан ограничить потребление электроэнергии, указав на нагрузки, которые испытывает сеть в экстремальную жару.

В последнюю неделю в Греции установилась крайне жаркая погода. Температура во многих районах страны достигает 44-47 градусов по Цельсию в тени. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продлится до 7-8 августа.

Днем ранее, 1 августа, было собрано внеочередное совещание группы управления кризисными ситуациями для проверки работоспособности энергосистемы во время продолжительной аномальной жары в стране.

По оценкам руководства энергосетями, в ближайшие дни и особенно в понедельник, 2 августа, в часы пик (примерно 21.00) общая нагрузка на систему достигнет 9 600 МВт, что значительно превышает средние значение максимального спроса на электроэнергию в первой половине текущего года, что составило 8 115 МВт.