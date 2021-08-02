ДНР готова перейти в контрнаступление, если Киев не пойдет на мир. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика перейдет в контрнаступление, если Киев не пойдет на мирное урегулирование конфликта.

"Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", - сказал Пушилин РИА Новости.

Напомним, как ранее писал kp.ru, после госпереворота на Украине в 2014 году, киевские власти начали военную операцию против отделившихся и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос мирного урегулирования конфликта не один год обсуждается в минской группе.