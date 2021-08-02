Онищенко назвал фантастикой доклад США об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Расследование представителей Республиканской партии США о происхождении коронавирусной инфекции основывалось на косвенных данных, и не может привести к юридически значимым последствиям. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко, отметив, что данный документ можно воспринимать только как мемуары или фантастику.

«Что бы они ни написали, сегодня это не будет иметь никакой юридической силы, это фантастика. Они могут это издать как мемуары, беллетристику, фантастику», - приводит Лайф слова депутата.

Онищенко заявил, что воспринимать всерьёз подобные документы можно будет только в том случае, когда по следам их расследования будет создана международная комиссия с участием всех стран, которая после предоставления Пекином всей необходимой документации вынесет взвешенный вердикт.

«Но сегодня это всё предположения. Тем более что Конгрессу США Китай никакого материала не предоставлял», - уточнил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мак Маккол представил доклад, в основу которого легли результаты расследования в отношении природы происхождения COVID-19. В докладе отмечается, что коронавирус является искусственно модифицированным природным вирусом, разработанным в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.