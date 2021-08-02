МИД РФ прокомментировал заявление адмирала США о «провокациях» в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления командующего ВМС США в Европе и Африке Роберта Берка о возможности нанесения ударов по российским кораблям из-за якобы провокаций Москвы в Черном море содержат неприкрытую угрозу применения силы. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую», - заявил замглавы ведомства в беседе с агентством РИА Новости, назвав подобные заявления опасными и отметив, что напряженность в Черном море усиливается из-за расширения военного присутствия Вашингтона в непосредственной близости от границ России.

Ранее адмирал Роберт Берк сообщил, что капитаны кораблей НАТО сами решают, стрелять или нет по российским самолетам и кораблям, которые их провоцируют. Как он отметил, российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли Североатлантического альянса, действующие в этом регионе. Кроме того, он заявил, что Москва «провоцирует» Вашингтон на атаку.