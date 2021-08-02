Состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Олега Мельниченко

Встреча состоялась в понедельник, 2 августа. Фото: пресс-служба Президента РФ

В начале разговора стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов. В ближайшее время в области завершится строительство сразу двух комплексов – по производству мяса и молочно-товарного. Потом по графику - создание еще нескольких в разных районах региона. Обращаясь к врио губернатора Владимир Путин уточнил, внесла ли пандемия коронавируса какие-либо коррективы в эти планы, есть ли проблемы.

- Во время ПМЭФ нам удалось подписать несколько дополнительных соглашений по реализации этих проектов, - отметил Олег Мельниченко. – Они принесут региону около 22 миллиардов инвестиций и помогут создать 1200 новых рабочих мест.

- То есть Вы полагаете, что, несмотря на все ковидные проблемы, все-таки все эти проекты вполне реализуемы? – уточнил Владимир Путин.

Врио губернатора подтвердил, что даже в пандемию работа по реализации этих инвестиционных проектов продолжалась и будет вестись дальше.

После этого Владимир Путин отметил, что большая часть обращений, направленных ему Олегом Мельниченко, касалась сферы здравоохранения: коронавирус помог понять необходимость укрепления инфекционной службы Пензенской области. Есть проблемы и в области лечения онкологических заболеваний: в регионе на 100 тысяч жителей приходится где-то 550 человек, у которых выявлены раковые заболевания. Это огромная цифра.

Чтобы решить эти проблемы, нужны дополнительные средства.

- Мы просим поддержать и включить в проект бюджета 2022–2024 годов строительство корпуса инфекционного отделения в нашей больнице специализированных видов помощи. Помимо этого, мы нуждается в строительстве отдельного хирургического корпуса на территории онкологического диспансера и покупке нового оборудования, которое позволит проводить более успешную диагностику. ПЭТ/КТ[-Центр] мы построим сами за бюджетные деньги, но просим оказать нам поддержку, чтобы приобрести оборудование.

Президент пообещал, что необходимые средства региону будут выделены.

Помимо этого, речь зашла и о качестве воды: поскольку от него напрямую зависит здоровье граждан. Владимир Путин отметил, что понимает: большинство проблем в этой сфере связано с изношенностью сетей. Трубы в регионе прокладывались много лет назад и сейчас большая часть из них проржавела.

- Здесь нужно обязательно поработать над инфраструктурой. В целом, думаю, Вы абсолютно верно выбрали приоритеты. Уверен, у Вас все получится. Будем Вам помогать.