Александр Цыбульский: Архангельская область получила 300 млн рублей на начало работ по строительству дороги на Онегу

Губернатор Александр Цыбульский (в центре) сообщил, что регион получил первые 300 млн рублей на реконструкцию дороги Архангельск – Онега. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.​

Архангельская область получит первый транш в 300 миллионов рублей на строительство дороги Архангельск – Онега. Об этом 2 августа сообщил глава региона Александр Цыбульский. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будут направлены на реконструкцию участка Солзенское шоссе – Куртяево протяженностью 16 километров. Планируется, что капитальный ремонт этого отрезка трассы будет закончен в 2022 году.

Плохое состояние автомобильной дороги между Архангельском и Онегой давно вызывало недовольство местных жителей. В межсезонье Онега оказывалась фактически отрезанной от столицы региона. В прошлом году Александр Цыбульский рассказал президенту Владимиру Путину о необходимости капитального ремонта участка трассы «Северодвинск – Онега» длиной в 115 километров. На его реконструкцию требуется 5,7 миллиарда рублей. Глава государства проект поддержал, и региональные власти направили Правительству РФ заявку на получение дополнительных средств для реконструкции дороги.

Благодаря первому траншу в 300 миллионов рублей дорожники уже в этом году начнут капитальный ремонт участка дороги длиной в 16 километров. Росавтодор подготовил конкурсную документацию и готовится объявить конкурс для подрядчиков на 1,2 миллиарда рублей (с учетом областного финансирования). В этом году будут выполнены земляные и подготовительные работы, а в следующем году начнется укладка асфальта.

Александр Цыбульский напомнил, что это лишь первый этап масштабного проекта строительства дороги до Онеги. Губернатор поручил региональному правительству проработать варианты привлечения дополнительных федеральных средств.

- Уже сегодня надо отрабатывать с Минтрансом РФ дальнейшие практические шаги, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Мы уже должны понимать в перспективе четырех – пяти лет объемы финансирования всех этапов проекта.

Реконструкция трассы Архангельск – Онега - не единственный крупный дорожный проект региона. Только в июле области на дорожные работы из федерального бюджета было выделено 700 миллионов рублей. Правительство региона уже определило объекты, на ремонт которых будут направлены средства, и запустило конкурсные процедуры на проведение работ. Всего за последний месяц Архангельская область получила от федерального центра на различные цели около миллиарда рублей.