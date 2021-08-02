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В мире2 августа 2021 21:51

Минторг США введет пошлину на импорт углеродистой стали из России

Импорт подобной продукции якобы наносит промышленности Соединенных Штатов значительный ущерб, считают в Федеральной торговой комиссии страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Министерство торговли США введет пошлину на импорт углеродистой стали из России

Министерство торговли США введет пошлину на импорт углеродистой стали из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство торговли США введет таможенные пошлины на импорт труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении американской Федеральной торговой комиссии.

В комиссии пришли к выводу, что импорт подобной продукции якобы наносит промышленности Соединенных Штатов значительный ущерб.

- В результате положительного решения комиссии Минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России, — гласит текст заявления.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом". По его словам, в результате нового налоге значительно сократится потребление российской нефти и угля, в результате чего российские экспортёры потеряют миллиарды евро. Медведев отметил, что стремление Евросоюза ввести углеродный налог "под прикрытием климатической повестки дня" уже вызвало обеспокоенность целого ряда стран.