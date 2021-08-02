ГИБДД Москвы проверяет видеоролик с привязанной к крыше автомобиля девушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Москвы организовала проверку после размещения в интернете видеоролика, где на крыше автомобиля была привязана девушка.

- Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка, - говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции в Телеграм-канале.

Ранее в сети появилось видео, где водитель автомобиля марки Bentley везет на крыше машины привязанную скотчем и веревками девушку. На кадрах видно, что транспортное средство движется по дороге в районе "Москва-Сити". Предполагается, что за рулем был блогер Сергей Косенко.

Ранее сообщалось, автовладельцы, которые живут в московском районе Некрасовка, утром 1 августа были неприятно удивлены. Сразу несколько машин оказались повреждены. Вмятины на капоте и крыше говорили о том, что кто-то бегал и прыгал по автомобилям, ничуть не опасаясь быть пойманным. Трое из автовладельцев решили привлечь на помощь полицию и написали заявление. Остальные пока думают, но число пострадавших явно вырастет. По предварительным данным, поврежденными оказались 10 авто.