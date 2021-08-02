Умер Олег Флянгольц, бывший режиссер и клипмейкер группы ДДТ

2 августа 2021 года умер режиссер и автор клипов многих известных петербургских рок-групп Олег (Ольгерд) Флянгольц. Он скончался в возрасте 55 лет.

- Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 – 02.08.2021, - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке группы "Алиса". В частности, для нее Флянгольц ране снял клипы "Белая невеста", "Родина", "Небо славян", "Власть", а также документальный фильм к 30-му юбилею коллектива.

Также Флянгольц работал с такими известными группами, как ДДТ, и Tequilajazzz, НЭП, "Колибри".