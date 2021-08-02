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В мире2 августа 2021 23:56

В ВМС США назвали "адекватным" сотрудничество с Россией

Адмирал отметил, что есть области, где стороны могли бы сотрудничать более уважительно
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Командующий Вторым флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что сотрудничество с российскими военными "адекватное".

По его мнению, отношения между РФ и США в данном направлении могут иметь возможность на дальнейшее развитие.

- Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно (относиться к друг другу), - заявил адмирал РИА Новости.

В зону ответственности Второго флота ВМС США входит северная часть Атлантического океана.