Синоптики предупредили жителей Среднего Поволжья о возникновении торнадо 3 августа 2021 года

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей регионов Среднего Поволжья о возможности появления торнадо 3 августа 2021 года.

По словам синоптика, такое опасное природное принято считать редкостью.

- После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок ... теперь вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра, - рассказал эксперт ТАСС.