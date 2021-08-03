Пропавший глава «Белорусского дома на Украине» найден мертвым в парке Киева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парке Киева найден мертвым пропавший накануне глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

"Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное убийство" и будет проверять все версии", — сказано в сообщении полиции.

Следователи не исключили, что Шишов мог умереть не своей смертью. В полиции допускают версию убийства, замаскированного под суицид. Более точную линию событий произошедшего предполагается установить после вызова и допроса свидетелей. Полиция также проанализирует записи с камер видеонаблюдения. Предстоит провести экспертизу и следственные эксперименты.

"Белорусский дом на Украине" создан для помощи белорусам "и всем пострадавшим" от белорусских властей.