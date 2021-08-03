Зеленский: Крым никогда не будет русской территорией

Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Республика Крым никогда не станет по-настоящему российской территорией. Глава Незалежной считает, что новые власти и жители полуострова никогда не полюбят его так, как украинцы. Зеленский пообещал, что возвращение полуострова — это лишь вопрос времени. Об этом он сказал телеканалу «Дом».

«Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — сказал он.

Президент отметил, что у граждан Украины, в том числе у него самого, с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

«Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — сообщил политик.

Ранее kp.ru писал о событиях 2014 года. Тогда жители полуострова Крым на народном референдуме проголосовали, практически единогласно, за возвращение республики в состав России. Официальный Киев заявил, что Россия оккупировала полуостров. До сих пор на украинские власти не могут смириться с решением жителей полуострова. На законодательном уровне на Украине назвали Россию "страной-агрессором".