New York Times: Россия издевается над запретами Олимпийских игр и гордится своей сборной

Женская сборная России по спортивной гимнастике в командном первенстве - олимпийские чемпионки. Фото: ОКР

«The New York Times» посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна. По решению антидопингового комитета WADA на соревнованиях вместо названия страны используется аббревиатура ROC – Russian Olympic Committee (Российский олимпийский комитет). А когда наши олимпийцы получают медали, вместо гимна звучит отрывок из Концерта №1 Чайковского. По мнению корреспондентов издания, все ухищрения международных спортивных чиновников пропали даром. Россиян не волнует запрет на использование национальной символики в Токио, они гордятся своей сборной, завоевывающей на Олимпиаде одно золото за другим.

«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», - так издание озаглавило свою статью.

Корреспонденты «The New York Times» пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды - R.O.C и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, - еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.

- Это ситуация никого не волнует, - рассказал американцам Дмитрий Козыка, бармен спорт-бара «Пробка». - Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые.

Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды:

- Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции, - считает медик.

В статье упоминается движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку наших олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Инстаграме Тина написала, что никакие запреты не остановят наших спортсменов: «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский».

«Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», - пишут американцы.

Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова: по его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. После того, как американская гимнастка Симона Байлз выбыла из соревнований, заявив, что она морально не готова к дальнейшему участию, россиянки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова завоевали золотые медали.

- Меня переполняют эмоции, - заявил Станислав Поздняков, - Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь.

Авторы подчеркивают, что российские болельщики гордятся выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль.

«Настоящая девушка-герой», - цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».

Напомним, к запущенному Тиной Канделаки флешмобу #wewillROCyou присоединились многие звезды и блогеры, спортсмены и политики, в том числе глава МИДа Сергей Лавров и официальный представитель министерства Мария Захарова. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно опубликовать в соцсетях слова поддержки для наших олимпийцев (пост, фото или видео) и поставить хэштег #wewillROCyou.