Синоптики Гидрометцентра оценили вероятность появления торнадо в России

Синоптики оценили вероятность торнадо в России. Фото: Ксения Андреева

Смерчи в средней полосе России встречаются, но это довольно редкое явление. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что после получения видеозаписей со смерчем, которые были сняты накануне, 2 августа, в Тверской области, эксперты отправились на место происшествия, чтобы изучить природу этого погодного явления.

«В интернете появились видео вчерашнего смерча в Тверской области. Сейчас туда поехали специалисты Гидрометцентра, чтобы на месте проанализировать природу прошедшего атмосферного вихря», - цитирует специалиста «Российская газета».

По ее словам, в регионе было зафиксировано усиление ветра до 18 метров в секунду, но это был просто ветер, а не смерч.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что смечи чаще встречаются в южных широтах, например, могут сформироваться над Черным морем.

Напомним, ранее о надвигающемся торнадо синоптики предупредили жителей Урала. В Свердловскую и Тюменскую области, Пермский край на смену 30-градусной жаре придут сильные ливни, передает телеканал «360».