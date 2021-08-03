Специалист назвал срок появления белых грибов и подосиновиков в центральной России

Сезон тихой охоты стартует через несколько дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт по грибам Егор Ивашевский рассказал, когда собираться за грибами любителям «тихой охоты». По словам специалисты, осталось ждать совсем немного. Через четыре-пять дней можно будет отправляться по грибы. В лесах центральной части страны пойду белый грибы, подберезовики и подосиновики.

Их рост спровоцируют обильные дожди, которые, идут уже несколько дней. Лес успел насытиться влагой и почва самая благодатная для грибного роста.

- Надо еще 4−5 дней, чтобы первым заходом, кто давно не был на «тихой охоте», зашли и увидели первые осенние грибы, - говорит Ридусу Егор Ивашевский.

Сейчас в лесах время маслят, но эти летние грибы подходят к концу, хотя при должной сноровке и их можно отыскать много.

- Скоро пойдут подберезовики, подосиновики, белые грибы в Центральной части России, - делится специалист.