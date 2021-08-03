Министр здравоохранения РФ открыл новый ковид-госпиталь в Тольятти

Министр и губернатор оценили оснащение корпуса. Фото: правительство Самарской области

В Тольятти 3 августа открылся новый инфекционный корпус городской больницы №5 – здесь булут лечить тех, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией. Оснащение нового медицинского учреждения оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стоит отметить, что регион был одним из первых в стране, где начали строить ковид-госпитали, не дожидаясь действительно опасной ситуации, на предупреждение, готовясь к третьей волне. С такой инициативой выступил Дмитрий Азаров.

Сегодня очень важный день. Мы повышаем оснащенность системы здравоохранения, создаем дополнительные условия для своевременного оказания помощи жителям региона, - отметил губернатор.

Министр также оценил новый корпус и отметил, что это серьезный шаг для повышения качества оказания помощи жителям региона.

- Сегодня в нашем арсенале появляется новое высокофункциональное здание, оснащенное реанимационным оборудованием. Это подарок для всей системы здравоохранения области, - отметил Михаил Мурашко.

В новом корпусе располагаются приемно-диагностический блок и отделение на 20 коек, причем каждая палата – это инфекционный бокс с обособленной системой вентиляции, туалетом, душевой и предбоксом. Отделение оснастили современным оборудованием, в частности, передвижным аппаратом УЗИ экспертного класса. Он крайне необходим в условиях инфекционного корпуса, так как одно из самых грозных осложнений при коронавируса касается тромбоза артерий и вен.

Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за внимание к региону. Благодаря содействию федерального правительства сейчас на территории региона одновременно строят пять инфекционных корпусов – в Самаре, Сызрани. Такого масштабного обновления этой сферы не было уже очень давно. Причем инфекционный корпус в Сызрани строят благодаря прямому поручению президента РФ.