Украинские военные провели учения у границ России и Белоруссии

Украинские силовики провели учения у границ России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Украины провели антитеррористические учения в Черниговской области, которая граничит с Белоруссией и Брянской областью России.

- Совместные специальные тренировки проходили на днях в Черниговской области с целью противодействия совершению террористических актов в воздушном пространстве Украины. Общее руководство тренировок осуществляла Служба безопасности Украины, — говорится в сообщении украинской пограничной службы.

На учениях отрабатывали взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае незаконных полетов над территорией страны.

В начале июня 2021 года на одном из полигонов боевой подготовки недалеко от границы с Крымом инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил ВС Украины провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений. Бойцы прорабатывали действия по установке противотанкового минного поля и его маскировке.