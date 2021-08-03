Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги Москва – Петербург

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский мэр Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, движение по которой займет 2,5 часа. Такое заявление сделали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)», - говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии отметили, что общая протяженность магистрали составит около 680 километров, в том числе в границах города Москвы – 43 километра с четырьмя остановочными пунктами: Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.

В границах столицы трасса пройдёт в соответствии с первоначальной редакцией схемы планирования, разработанной еще в 2013 году. При этом будут учтены дополнения, внесённые московским правительством. Они касаются организации посадки / высадки пассажиров на остановочных пунктах.

«Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с 4 часов ("Сапсан") до 2 часов 30 минут», - добавили в мэрии.

Уточняется, что строительство ВСМЖ-1 собираются совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (Зеленоград – Раменское).